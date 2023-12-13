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Экс-гендиректор «Текстильщика» рассказал, какие зарплаты у футболистов в ФНЛ-2

Экс-гендиректор «Текстильщика» рассказал, какие зарплаты у футболистов в ФНЛ-2
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Экс-гендиректор «Текстильщика» из Иваново и бывший пресс-атташе московского «Динамо» Игорь Ершов рассказал, какие зарплаты у футболистов во Второй лиге. По его словам, одна из команд минувшим летом предлагала игроку один миллион рублей в месяц.

«Клубы зоны «А» всё-таки могут себе позволить зарплаты больше 50 тысяч рублей. Знаю, что этим летом одна из команд Второй лиги предлагала игроку миллион в месяц. У нас таких возможностей нет – в «Текстильщике» в 5-6 раз меньше. Наоборот, от нас люди уходили на более высокие зарплаты. А сейчас в зоне «А» зарплату в 50 тысяч можно встретить разве что в «Салюте». В Брянске тоже не особо высокие зарплаты, зато хорошие премиальные», — рассказал Игорь Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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