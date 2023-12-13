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Бывший гендиректор «Текстильщика» Ершов раскрыл бюджет клуба

Бывший гендиректор «Текстильщика» Ершов раскрыл бюджет клуба
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Экс-гендиректор «Текстильщика» из Иваново и Игорь Ершов раскрыл бюджет клуба. По его словам, годовой бюджет составляет около 130 миллионов рублей. При этом заработок клуба покрывает лишь малую часть расходов. В то же время Ершов подчеркнул, что «Текстильщик» может нормально зарабатывать в Кубке России.

«Бюджет «Текстильщика» – около 130 миллионов рублей в год. Заработки клуба покрывают около 2% бюджета. За прошлый сезон от бродкастера получили 250 тысяч рублей. При том, что взнос на участие во Второй лиге был более трёх миллионов. Нормально заработать мы можем в Кубке России, где возросли выплаты за проход в каждый раунд», — рассказал Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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