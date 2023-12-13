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Игрок «Челси» Джеймс пропустит около трёх месяцев из-за травмы подколенного сухожилия

Игрок «Челси» Джеймс пропустит около трёх месяцев из-за травмы подколенного сухожилия
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Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс из-за травмы подколенного сухожилия пропустит около трёх месяцев. Об этом сообщил The Guardian.

Защитник был заменён в матче 16-го тура английской Премьер-Лиги с «Эвертоном» (0:2). Отмечается, что при таких обстоятельствах он вряд ли попадёт в состав сборной Англии Гарета Саутгейта на Евро-2024. Правый защитник, получивший семь травм подколенного сухожилия за три года, посетил специалиста, чтобы определить серьёзность проблемы и принять решение о том, следует ли подвергаться операции.

Операция отодвинет возвращение Джеймса, но, вероятно, что в конечном итоге для него будет только лучше. Ранее Джеймс выбывал из игры на два месяца из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в августе. Защитник отсутствовал на последнем сборе национальной команды после того, как решил остаться в «Челси», чтобы поработать над своим выздоровлением.

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