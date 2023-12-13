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Бывший пресс-атташе «Динамо» рассказал, что ему писали из УЕФА из-за перестановок тренеров

Бывший пресс-атташе «Динамо» рассказал, что ему писали из УЕФА из-за перестановок тренеров
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Бывший пресс-атташе «Динамо» Игорь Ершов рассказал, что ему писали из УЕФА из-за частых перестановок тренеров в сезоне-2012/2013. Тогда в «Динамо» сложилась такая ситуация, что в трех международных матчах подряд у команды было три разных тренера, из-за чего каждый раз необходимо было обновлять данные.

«Людей не хватало. Бывало, что я и заявкой в еврокубки занимался. То был сезон-2012/2013, когда мы играли с «Данди» и «Штутгартом». У нас тогда за три игры поменялось три тренера: Силкин, Хохлов, как и.о., а потом Петреску. Из-за этого каждый раз нужно было перезагружать данные. Мне даже из УЕФА писали: «Вы теперь после каждого матча тренера меняете?» — рассказал Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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