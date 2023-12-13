Испанские клубы могут выиграть четыре из пяти возможных групп в Лиге чемпионов

Испанские команды могут выиграть четыре из пяти групп Лиги чемпионов нынешнего сезона. «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад» уже стали победителями квартетов C и D.

«Сливочные» в группе C выиграли шесть из шести матчей и набрали 18 очков — на восемь больше, чем «Наполи», который финишировал вторым. «Реал Сосьедад» в группе D набрал 12 очков, добыв три победы при трёх ничьих. Расположившийся на второй строчке «Интер» также получил 12 турнирных баллов.

«Барселона» в группе H после пяти туров лидирует — у каталонцев в активе 12 очков. У находящегося на втором месте «Порту» девять баллов. «Атлетико» в группе E также располагается на лидирующей позиции. У команды Диего Симеоне 11 очков, а у идущего следом «Лацио» — 10. Единственной испанской командой, которая не смогла выиграть свою группу в Лиге чемпионов, является «Севилья». Севильцы в квартете B заняли последнее, четвёртое место.