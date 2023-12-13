«Манчестер Юнайтед» проиграл 50% матчей в сезоне-2023/2024

На данный момент «Манчестер Юнайтед» сыграл 24 матча во всех турнирах, и 12 из них завершились поражениями. Последний матч команда Эрика тен Хага проиграла «Баварии» на «Олд Траффорд» – 0:1.
|Турнир
|Матчей сыграно
|Поражений
|Премьер-лига
|16
|7
|Лига чемпионов
|6
|4
|Кубок лиги
|2
|1
При этом всего один матч из 24 «МЮ» закончил ничейным результатом – с «Галатасараем» на выезде (3:3).
Проиграв «Баварии» дома (0:1), «МЮ» завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте. В таблице английской Премьер-лиги клуб идёт на 6-й позиции. Из Кубка английской лиги «Юнайтед» вылетел после поражения от «Ньюкасла» (0:3). Таким образом, в текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» продолжает играть в двух турнирах: АПЛ и Кубке Англии.