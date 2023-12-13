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«Манчестер Юнайтед» проиграл 50% матчей в сезоне-2023/2024

«Манчестер Юнайтед» проиграл 50% матчей в сезоне-2023/2024
Манчестер Юнайтед
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На данный момент «Манчестер Юнайтед» сыграл 24 матча во всех турнирах, и 12 из них завершились поражениями. Последний матч команда Эрика тен Хага проиграла «Баварии» на «Олд Траффорд» – 0:1.

ТурнирМатчей сыграноПоражений
Премьер-лига167
Лига чемпионов64
Кубок лиги21

При этом всего один матч из 24 «МЮ» закончил ничейным результатом – с «Галатасараем» на выезде (3:3).

Всё очень плохо:
«Бавария» напомнила, как низко пал «Манчестер Юнайтед». В Англии «гасят» команду тен Хага
«Бавария» напомнила, как низко пал «Манчестер Юнайтед». В Англии «гасят» команду тен Хага
Таблица АПЛ-2023/24
Календарь АПЛ

Проиграв «Баварии» дома (0:1), «МЮ» завершил групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте. В таблице английской Премьер-лиги клуб идёт на 6-й позиции. Из Кубка английской лиги «Юнайтед» вылетел после поражения от «Ньюкасла» (0:3). Таким образом, в текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» продолжает играть в двух турнирах: АПЛ и Кубке Англии.

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