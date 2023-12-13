Игрок «Реала» Хоселу: извинения перед фанатами? Это было неосознанно

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу рассказал, почему принял решение извиниться перед болельщиками на домашней арене «сливочных» во время матча Лиги чемпионов с «Наполи» (4:2).

«Извинения на «Бернабеу»? Это было неосознанно. Это был жест, относящийся ко всем шансам, которые у меня были по ходу игры. Я никогда не опущу руки, потому что для меня носить эмблему этого клуба — привилегия», — приводит слова Хоселу Madrid Universal в социальной сети X (бывший Twitter).

Гол Хоселу в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи» стал последним для испанской команды. Форвард забил в компенсированное время матча при счёте 3:2 в пользу «Реала». «Сливочные» одержали шесть побед в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

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