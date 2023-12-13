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Аэропорт Краснодара может возобновить свою работу после 15 декабря

Аэропорт Краснодара может возобновить свою работу после 15 декабря
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Аэропорт Краснодара возобновит деятельность спустя почти два года — 15 декабря он примет тестовый рейс из московского аэропорта Внуково, информирует телеграм-канал SHOT.

Согласно сведениям источника, именно после тестового полета будет принято окончательное решение по поводу возможного возобновления работы аэропорта, который закрыт с 24 февраля 2022 года. Закрытие аэропортов на юге России создало логистические сложности для футбольных клубов из РПЛ.

Информацию о возможном открытии аэропорта в Краснодаре подтвердил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта 15 декабря», — приводит слова Кондратьева SHOT.

Напомним, что Росавиация приостановила авиарейсы в 11 аэропортов на юге России: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. На официальном сайте аэропорта Краснодара указано, что работа аэропорта временно ограничена до особого распоряжения.

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