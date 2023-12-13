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«Копенгаген» подарил стакан пива каждому посетителю матча после выхода в плей-офф ЛЧ

«Копенгаген» подарил стакан пива каждому посетителю матча после выхода в плей-офф ЛЧ
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Датский «Копенгаген» подарил стакан пива каждому зрителю матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем». Об этом сообщил Football In Denmark в социальной сети Х (ранее Twitter).

Встреча завершилась победой «Копенгагена» со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). После финального свистка на табло стадиона появилось сообщение, что на выходе с трибун каждого зрителя будет ждать стакан пива и бутылка воды.

Победу «Копенгагену» принёс полузащитник Лукас Лерагер. Он отличился с передачи Элиаса Ашури на 58-й минуте. Датская команда заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Копенаген» набрал восемь очков за шесть матчей. Первое место заняла «Бавария» (16).

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