ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» поборются за защитника «Галатасарая»

Центральный защитник «Галатасарая» Абдулкерим Бардакчи может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно, так как к нему проявляют интерес несколько европейских клубов. При этом главными претендентами на футболиста являются три топ-клуба из России — ПФК ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», информирует турецкое издание ASpor.

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бардакчи в € 7,5 млн. Действующий контракт футболиста с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Напомним, недавно в Российской Премьер-Лиге начался зимний перерыв. В статусе лидера чемпионата на него ушёл «Краснодар», который набрал 38 очков в 18 матчах. Действующий чемпион, «Зенит», располагается на втором месте в таблице. У команды Сергея Семака 36 очков.