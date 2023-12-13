Дмитрий Тарасов: самые интересные сезоны РПЛ те, когда я играл

Бывший футболист Дмитрий Тарасов высказался об итогах первой части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Плотность в таблице РПЛ в этом сезоне не удивляет. Это придаёт интереса лишний раз последить за чемпионатом. Если честно, не так часто смотрел игры, а сейчас могу посмотреть несколько матчей в туре. Это дополнительный интерес, что все команды борются и располагаются плотно друг к другу.

Можно ли назвать этот сезон самым интересным за последнее время? Сложно сказать. Самые интересные сезоны те, когда я играл (смеётся). Раньше подбор футболистов в лиге был более серьёзным, когда было много иностранцев. Уровень был чуть другой. Назвать сезон самым интересным невозможно, но такая турнирная плотность и лидерство «Краснодара» добавляют интереса», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.