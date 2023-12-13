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Анчелотти — о матче с «Унионом»: Беллингем получил дурацкую жёлтую карточку

Анчелотти — о матче с «Унионом»: Беллингем получил дурацкую жёлтую карточку
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике команды Джуде Беллингеме, который получил жёлтую карточку в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Унионом» (3:2).

«Беллингем? Он получил дурацкую жёлтую карточку, но он отлично себя чувствует и находится в отличной физической форме. В этой игре не было никакого смысла рисковать. Единственная замена, которая была подготовлена, — это Вальверде на Крооса, потому что они немного устали, а я не хотел нагружать их слишком сильно. С остальными всё было в порядке», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal в социальной сети X (бывший Twitter).

В шести матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024 «сливочные» одержали шесть побед и набрали 18 очков.

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