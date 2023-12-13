Экс-гендир «Текстильщика» рассказал, что журналисты просят клубы трудоустроить футболистов

Бывший генеральный директор «Текстильщика» из Иваново Игорь Ершов рассказал, что журналисты просят футбольные клубы трудоустроить футболистов во Вторую лигу. По словам функционера, к нему однажды обратились по поводу топ-футболиста, которого все знают.

«Я пару раз сильно удивлялся. Звонили журналисты, с которыми давно знаком. Оказывается, они помогают некоторым футболистам. Один раз мне набрали и спросили на счёт топового игрока, которого все знают. Я всегда отвечал в таких случаях, чтобы присылали всю инфу, но решение остаётся за тренером Игорем Колывановым и спортивным директором Сергеем Шумейко», — рассказал Игорь Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.