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Экс-гендир «Текстильщика» рассказал, что журналисты просят клубы трудоустроить футболистов

Экс-гендир «Текстильщика» рассказал, что журналисты просят клубы трудоустроить футболистов
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Бывший генеральный директор «Текстильщика» из Иваново Игорь Ершов рассказал, что журналисты просят футбольные клубы трудоустроить футболистов во Вторую лигу. По словам функционера, к нему однажды обратились по поводу топ-футболиста, которого все знают.

«Я пару раз сильно удивлялся. Звонили журналисты, с которыми давно знаком. Оказывается, они помогают некоторым футболистам. Один раз мне набрали и спросили на счёт топового игрока, которого все знают. Я всегда отвечал в таких случаях, чтобы присылали всю инфу, но решение остаётся за тренером Игорем Колывановым и спортивным директором Сергеем Шумейко», — рассказал Игорь Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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