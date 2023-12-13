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Арбитр Халил Умут Мелер, избитый президентом клуба «Анкарагюджю», выписан из больницы

Арбитр Халил Умут Мелер, избитый президентом клуба «Анкарагюджю», выписан из больницы
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Турецкий арбитр Халил Умут Мелер выписан из больницы, где он проходил лечение после того, как его избил президент футбольного клуба «Анкарагюджю» и футболисты этой команды по завершении игры 15-го тура Суперлиги с «Ризеспором» (1:1). Об этом сообщает Sky Sports в социальный сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее Федерация футбола Турции приостановила матчи во всех лигах страны, а председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отреагировал на избиение Мелера, заявив, что ни один арбитр не должен подвергаться нападению из-за принятых им решений.

Кроме того, слова поддержки Халилу Умуту Мелеру выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что «спорт означает мир и братство и не может быть совместим с насилием».

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