Арбитр Халил Умут Мелер, избитый президентом клуба «Анкарагюджю», выписан из больницы

Турецкий арбитр Халил Умут Мелер выписан из больницы, где он проходил лечение после того, как его избил президент футбольного клуба «Анкарагюджю» и футболисты этой команды по завершении игры 15-го тура Суперлиги с «Ризеспором» (1:1). Об этом сообщает Sky Sports в социальный сети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее Федерация футбола Турции приостановила матчи во всех лигах страны, а председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина отреагировал на избиение Мелера, заявив, что ни один арбитр не должен подвергаться нападению из-за принятых им решений.

Кроме того, слова поддержки Халилу Умуту Мелеру выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что «спорт означает мир и братство и не может быть совместим с насилием».