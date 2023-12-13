Форвард «Црвены Звезды» Миятович настроен перейти в «Фейеноорд», а не в «Зенит»

Нападающий сербской «Црвены Звезды» Йован Миятович, которым интересовался «Зенит», настроен перейти в нидерландский «Фейеноорд», информирует MozzartSport.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» готов заплатить €5 млн за нападающего «Црвены Звезды» Миятовича.

В нынешнем сезоне Миятович сыграл 22 встречи, забил в них семь голов и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миятовича в € 1,8 млн.

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв в сезоне на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые становились чемпионом России в пяти последних сезонах. Сейчас турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар», опережающий «Зенит» на два очка.