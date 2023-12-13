«Бавария» может расстаться с Киммихом в летнее трансферное окно

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть клуб летом 2024 года, если не продлит контракт. Об этом сообщил Sport.es со ссылкой на Bild.

Отмечается, что немецкий клуб будет готов совершить трансфер футболиста, если его контракт не удастся продлить до конца этого сезона, а «Барселона» сохранит интерес к игроку. Действующий контракт полузащитника с «Баварией» рассчитан до 2025 года.

Разногласия с Киммихом кажутся скорее спортивными, чем экономическими. Игрок является эталоном для команды, но не видит ясного направления проекта немецкого клуба, который пытается произвести революцию, чтобы снова стать футбольным гигантом. Главным приоритетом «Баварии» является продление Киммиха, но футболист не против сменить обстановку, чтобы попробовать новый опыт за пределами Бундеслиги.