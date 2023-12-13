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Первый тренер Файзуллаева: я рад и благодарен ЦСКА, что раскрыли Аббоса

Первый тренер Файзуллаева: я рад и благодарен ЦСКА, что раскрыли Аббоса
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Дмитрий Ан, первый тренер футболиста ЦСКА Аббоса Файзуллаева, высказался о прогрессе молодого игрока армейцев.

«Я очень рад за Аббоса. Рад тому, что он попал в номинацию как один из лучших молодых игроков в мире. Считаю, что это заслуженно. У него всё ещё впереди, а это признание даёт ещё большую мотивацию, толчок для дальнейшей работы.

Можно ли было ждать от Аббоса сразу такого выступления? У меня восемь воспитанников-чемпионов Азии. Конечно, он выделялся. Как тренер я жду многого и возлагаю большие надежды на всех своих ребят. Очень рад, что ЦСКА и болельщики дали огромную поддержку, что его раскрыли. Очень рад и благодарен всей системе клуба ЦСКА», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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