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Первый тренер Файзуллаева: Кубок Азии не помешает Аббосу в подготовке к чемпионату

Первый тренер Файзуллаева: Кубок Азии не помешает Аббосу в подготовке к чемпионату
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Дмитрий Ан, первый тренер футболиста ЦСКА Аббоса Файзуллаева, считает, что предстоящий Кубок Азии не помешает игроку армейцев подготовиться к возобновлению РПЛ.

«Не помешает ли Кубок Азии подготовке Файзуллаева ко второй части сезона в России? Думаю, нет. Выступления за национальную сборную, главную команду страны, всегда большая честь и гордость. Это первая цель всех футболистов.

Думаю, что Кубок Азии не помешает Аббосу, поскольку в ЦСКА хорошие тренеры по физической подготовке. Они приведут его в нужную форму, если он что-то потеряет. Команда будет готовиться и штаб подведёт Файзуллаева к пику формы. Думаю, Аббос и весной будет продолжать успешно выступать в Премьер-лиге», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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