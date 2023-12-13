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Экс-президент Франции Саркози рассказал о своём влиянии на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Экс-президент Франции Саркози рассказал о своём влиянии на решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»
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Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не принимал участия в определении будущего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в 2022 году, когда футболист продлил контракт с парижанами.

«Я не играл никакой роли в этом, но был рад, что он остался. Вы знаете, я хожу на «Парк де Пренс» (домашняя арена «ПСЖ». — Прим. «Чемпионата») с 15 лет. И даже когда я был президентом, я приходил на стадион и смотрел игры. Мне нравится то, что нравится народу. Я ребёнок, который мечтал однажды познакомиться с известными людьми», — приводит слова Саркози RMC Sport.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провёл 14 матчей в рамках французского первенства, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. «ПСЖ» после 15 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков.

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