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Кузнецов: «Краснодар» однозначно открытие первой части РПЛ — бросили вызов «Зениту»

Кузнецов: «Краснодар» однозначно открытие первой части РПЛ — бросили вызов «Зениту»
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался об итогах первой части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Специалист назвал главным открытием «Краснодар».

«Лидерство «Краснодара» однозначно открытие первой части РПЛ. Команда, которая смогла бросить вызов «Зениту» и закончила год на первом месте. Это самое главное открытие», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Второе место санкт-петербургский занимает «Зенит», у которого 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» (32). В зоне вылета располагаются калининградская «Балтика» (13) и «Сочи» (11).

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