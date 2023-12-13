Экс-гендир «Текстильщика» рассказал, как его подслушали и едва не перехватили трансфер

Бывший генеральный директор ивановского «Текстильщика» Игорь Ершов рассказал, как его подслушали и едва не перехватили трансфер. Клубы, которые пытались перехватить игрока у «Текстильщика» — это «Шинник» и «Волгарь».

«Я ездил в Ярославль на матч «Шинник» – «Волгарь». Хорошо знаю Анвера Конеева, который как раз возглавлял астраханцев. Я с ним после игры стоял. Слово за слово, обмолвился, что мы планируем подписать Ефремова. После этого «Волгарь» стал бомбить Ефрема, уговаривать всячески. Затем ещё и «Шинник» подключился. Информацию слил не тренер, а человек, который проходил рядом. Я знаю, кто это был», — рассказал Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.