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Экс-гендир «Текстильщика» рассказал, как его подслушали и едва не перехватили трансфер

Экс-гендир «Текстильщика» рассказал, как его подслушали и едва не перехватили трансфер
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Бывший генеральный директор ивановского «Текстильщика» Игорь Ершов рассказал, как его подслушали и едва не перехватили трансфер. Клубы, которые пытались перехватить игрока у «Текстильщика» — это «Шинник» и «Волгарь».

«Я ездил в Ярославль на матч «Шинник» – «Волгарь». Хорошо знаю Анвера Конеева, который как раз возглавлял астраханцев. Я с ним после игры стоял. Слово за слово, обмолвился, что мы планируем подписать Ефремова. После этого «Волгарь» стал бомбить Ефрема, уговаривать всячески. Затем ещё и «Шинник» подключился. Информацию слил не тренер, а человек, который проходил рядом. Я знаю, кто это был», — рассказал Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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