Ловчев поделился впечатлениями от матча «Краснодар» — ЦСКА

Ветеран «Спартака» и всего отечественного футбола Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Краснодар» — ЦСКА. Напомним, игра проходила на стадионе «быков» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

«Матч в Краснодаре произвел хорошее впечатление. Хороший темп, интрига, шикарное завершение. Единственное, чего не хватило — побольше бы голевых моментов. В первом тайме ЦСКА был лучше, во втором «Краснодар» полностью переиграл соперника. Гол Кривцова — просто топ. Я бы отметил и пас, и завершение — и непонятно, что лучше», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Таким образом, «Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата.