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Ширер — о Салахе: сколько у него, 150 голов в АПЛ? Невероятное достижение

Ширер — о Салахе: сколько у него, 150 голов в АПЛ? Невероятное достижение
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Бывший нападающий «Блэкберна» и «Ньюкасла» Алан Ширер высказался о форварде «Ливерпуля» Мохамеде Салахе. В матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1) египтянин забил 200-й гол за мерсисайдский клуб и 150-й в рамках АПЛ.

«Потрясающе, просто потрясающе. В нём великолепно абсолютно всё, не так ли? Голы, отношение и прочее. Что за игрок. Сколько у него, 150 голов в английской Премьер-лиге? Невероятное достижение», — приводит слова Ширера журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

31-летний Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с мерсисайдским клубом египтянин выиграл чемпионат Англии, Кубок лиги и Кубок страны, Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира по футболу.

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