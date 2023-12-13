«Кто вообще пишет эти стандарты?» Слуцкий высказался о проблеме футбольных школ для детей

Известный российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о создании своей футбольной школы и этапах её становления.

У меня школа прошла разные этапы. Создавались под эгидой большого ЦСКА, потом на год мы перешли в «Ротор», который существовал по нормативным требованиям Министерства спорта. На мой взгляд, ребёнка даже ходить тяжело научить благодаря этим нормативным требованиям.

Выделяются огромные государственные деньги на финансирование школ от Министерства спорта. Потом я увёл школу, и она стала школой имени Леонида Слуцкого, где я использую те методики, которые считаю нужными. Никакие нормативы и федеральные требования там не работают, только моё виденье и понимание.

Могу сказать, на своём очень скромном примере, ведь у нас даже не лучшие дети Волгограда… По итогам последних пяти лет по результатам, воспитанникам однозначно, что мы лучшая школа в зоне «Центр». Где 12 краёв и областей, в которые вбухиваются огромные государственные деньги. Министерство спорта выделяет, требует, чтобы эти стандарты соблюдались. Кто вообще пишет эти стандарты?» — сказал Слуцкий в новом видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».