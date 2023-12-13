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Иван Таранов: «Крылья» удивили, но таких результатов можно было ожидать

Иван Таранов: «Крылья» удивили, но таких результатов можно было ожидать
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Бывший футболист московского ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов признался, что в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 его удивили самарские «Крылья Советов». Однако он подчеркнул, что от этой команды можно было ожидать хороших результатов.

«Самая большая неожиданность первой части сезона? Не сказать, что совсем не ожидал, но удивили «Крылья Советов». Команда оказалась в верхней части таблицы к перерыву. Но, с другой стороны, зная тренерский подход и самарскую систему, можно было ждать и такого», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Крылья Советов» набрали 29 очков в 18 матчах чемпионата России. Команда Игоря Осинькина ушла на зимний перерыв на шестом месте в таблице РПЛ.

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