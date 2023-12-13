Экс-игрок ЦСКА Таранов: Файзуллаев молодец, тащит на себе многие матчи

Бывший защитник московского ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о полузащитнике красно-синих Аббосбеке Файзуллаеве, а также отреагировал на новость о том, что 20-летний футболист был включён в список претендентов на звание лучшего молодого игрока мира 2023 года.

«Аббос Файзуллаев проявляет себя, о нём много говорят. Он молодец, тащит на себе многие матчи ЦСКА. Но не знаю, заслужена ли номинация на лучшего молодого футболиста в мире. Это его первый такой мощный сезон. А по первому сезону так сразу выделять… Не знаю, как он провёл международные турниры, не следил. Но в Международной федерации футбольной статистики сидят футбольные люди, не просто так его номинировали. Значит, заслужил», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в нынешнем сезоне Файзуллаев принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами.