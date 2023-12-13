Семак ещё не принял решения по трансферу Артура в «Зенит» — JornalFla10

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ещё не определился с возможным подписанием нападающего «Палмейраса» Артура. Об этом сообщает JornalFla10.

По сведениям источника, российский специалист ещё думает о переходе бразильца. Но в то же время уточняется, что трансфер Артура в «Зенит», вероятно, состоится в ближайшее время. Об этом говорят тёплые отношения игрока «Палмейраса» с полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо, а также телефонный разговор с нападающим Малкомом, который ранее выступал в петербургском клубе.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский «Зенит» хочет подписать нападающего «Палмейраса» Артура в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что сине-бело-голубые предлагают за переход бразильца € 18 млн.

Напомним, «Зенит» после 18 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своём счету 36 очков. Подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке в турнирной таблице.