Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак ещё не принял решения по трансферу Артура в «Зенит» — JornalFla10

Семак ещё не принял решения по трансферу Артура в «Зенит» — JornalFla10
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ещё не определился с возможным подписанием нападающего «Палмейраса» Артура. Об этом сообщает JornalFla10.

По сведениям источника, российский специалист ещё думает о переходе бразильца. Но в то же время уточняется, что трансфер Артура в «Зенит», вероятно, состоится в ближайшее время. Об этом говорят тёплые отношения игрока «Палмейраса» с полузащитником сине-бело-голубых Клаудиньо, а также телефонный разговор с нападающим Малкомом, который ранее выступал в петербургском клубе.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский «Зенит» хочет подписать нападающего «Палмейраса» Артура в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что сине-бело-голубые предлагают за переход бразильца € 18 млн.

Напомним, «Зенит» после 18 туров Российской Премьер-Лиги имеет на своём счету 36 очков. Подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке в турнирной таблице.

Материалы по теме
Семак — о трансфере Артура: у нас в заявке не так много игроков. Надо усиливаться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android