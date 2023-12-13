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Гарри Кейн высказался о партнёре по «Баварии» Джамале Мусиале

Гарри Кейн высказался о партнёре по «Баварии» Джамале Мусиале
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил игру партнёра по мюнхенскому клубу — полузащитника Джамала Мусиалы.

«Джамал — фантастический футболист, который усердно работает и постоянно совершенствуется. Он отлично распоряжается мячом и постоянно доставляет его в нужные зоны. Даже периодические травмы не выбивают его из колеи.

Всё, что я бы сказал ему — это продолжать работать, стараться забивать больше и отдавать больше голевых передач. Но не забывайте, что ему всего лишь 20 лет. У него впереди большое будущее, если он продолжит делать то, что делает», — приводит слова Кейна профиль MiaSanMia в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Мусиала провёл за «Баварию» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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