Стало известно, во сколько «Спартаку» обойдётся возможный трансфер Абубакара

Московскому «Спартаку» придётся заплатить € 5 млн за приобретение нападающего турецкого «Бешикташа» и сборной Камеруна Венсана Абубакара. Об этом информирует Spor Haberleri.

Сообщается, что камерунец стал одним из пяти игроков турецкого клуба, которые были выведены из состава команды по причине их «неэффективности».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые намерены осуществить трансфер Абубакара нынешней зимой.

Абубакар перешёл в «Бешикташ» из «Аль-Насра» в январе 2023 года. В текущем сезоне 31-летний футболист принял участие в 22 матчах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Абубакара с «Бешикташем» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.