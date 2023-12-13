Стало известно, почему «Барселона» отказалась от подписания Киммиха

Каталонская «Барселона» больше не рассматривает вариант с трансфером полузащитника сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, Киммих, который ещё недавно был главной трансферной целью сине-гранатовых на лето 2024 года, больше не находится в шорт-листе «Барселоны». Руководители каталонцев теперь предпочитают делать ставки на молодых игроков, жаждущих титулов. Таким образом, клуб из Ла Лиги будет искать вариант с подписанием другого опорника, который сумеет усилить среднюю линию команды.

Напомним, в текущем сезоне 28-летний Киммих принял участие в 20 матчах мюнхенской «Баварии». Он забил один гол и отдал шесть результативных передач. Действующее соглашение полузащитника с «красными» рассчитано до июня 2025 года.

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