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Потенциальный игрок «Спартака» Абубакар объяснил, почему «Бешикташ» вывел его из состава

Потенциальный игрок «Спартака» Абубакар объяснил, почему «Бешикташ» вывел его из состава
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Нападающий сборной Камеруна и «Бешикташа» Венсан Абубакар прокомментировал ситуацию с тем, что турецкий клуб отстранил его от тренировок с командой.

«Я не делал пересадку волос (турецкие СМИ выдвигали версию, что футболист пропустил игры из-за операции по пересадке волос. — Прим. «Чемпионата») и не совершал ничего предосудительного. Я серьёзно заболел вирусной инфекцией и не мог играть на протяжении многих матчей. Однако в минувшем сезоне я забил много голов. В начале нынешнего сезона мои мячи помогли клубу выйти в Лигу конференций. Но теперь это воспринимается как само собой разумеющееся», — приводит слова Абубакара Allez Les Lions.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что турецкий клуб будет готов продать Абубакара «Спартаку» за € 5 млн. Красно-белые планируют приобрести камерунского нападающего в период зимнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Абубакар принял участие в 22 матчах, в которых он отметился 11 голами и тремя результативными передачами.

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