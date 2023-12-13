«Факел» раскрыл план зимних тренировочных сборов

Воронежский «Факел» вернётся из отпуска 9 января 2024 года. Об этом информирует пресс-служба команды.

Сообщается, что 9 января «Факел» соберётся и проведёт первую тренировку в рамках зимних сборов. Она пройдёт в Москве. 10-го и 11-го числа воронежцы также будут работать в столице. 12 января клуб отправится в Белек. В Турции у «Факела» запланировано три сбора: первый – с 12 по 25 января, второй – с 29 января по 12 февраля, а третий – с 16 по 25 февраля. В скором времени будут известны соперники, с которыми воронежцы проведут спарринги предстоящей зимой.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Факел» записал в собственный актив 21 очко. Подопечные Сергея Ташуева занимают 11-е место в турнирной таблице.