Беллингем: Зидан — один из лучших хавбеков в истории. Хочу сохранить его наследие

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением о бывшем французском хавбеке «сливочных» Зинедине Зидане.

«Зидан – один из лучших полузащитников в истории. Я надеюсь, мне удастся сохранить его наследие благодаря пятому игровому номеру. Гол Зинедина «Байеру» в финале Лиги чемпионов – первое и лучшее воспоминание, которое мне приходит на ум», – приводит слова Беллингема Marca.

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Зидан выступал за «Реал» на протяжении пяти лет (с 2001 по 2006 год). С мадридским клубом француз завоевал шесть трофеев. За период тренерской карьеры Зидан выиграл с «Реалом» три кубка Лиги чемпионов подряд.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В текущем сезоне английский хавбек провёл за мадридцев 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами.