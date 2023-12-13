Globo: Ренан уверен, что ему больше нет места в «Зените». Игрок хочет вернуться в Бразилию

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан намерен сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает Globo.

По сведениям источника, Ренан недоволен своим игровым временем в команде из Санкт-Петербурга. Защитник считает, что ему нет места в «Зените». В ближайшее трансферное окно он намерен вернуться на свою родину. Отмечается, что бразильский игрок уже ведёт переговоры с «Коринтиансом» по поводу своего возвращения.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что английский «Вест Хэм» готов арендовать у петербургского «Зенита» Роберта Ренана в предстоящее трансферное окно, а затем выкупить его.

Напомним, 20-летний Ренан имеет действующее трудовое соглашение с «Зенитом» до июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского защитника, который в январе этого года пришёл в петербургский клуб из «Коринтианса», в € 9 млн.