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Скаут оценил игру Арсена Захаряна в матче Лиги чемпионов с «Интером»

Скаут оценил игру Арсена Захаряна в матче Лиги чемпионов с «Интером»
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Пользователь соцсети X (ранее Twitter) The Underrated Scout, специализирующийся на скаутинге и анализе футболистов со всего мира, высказался об игре полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче с «Интером» (0:0). Встреча прошла в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У Захаряна второй выход в стартовом составе на матч Лиги чемпионов, он провёл неплохую игру с «Интером». Арсен точно пасовал и уверенно перемещался без мяча», — сказано в оценке.

Напомним, в нынешнем сезоне российский футболист принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение с Захаряном рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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