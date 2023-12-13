В защитнике «Зенита» Ренане заинтересованы ещё два европейских клуба, кроме «Вест Хэма»

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан интересен нескольким европейским клубам. Об этом сообщает издание Globo.

По сведениям источника, одним из них является английский «Вест Хэм». Есть ещё два других клуба из Европы, которые хотели бы заполучить защитника сине-бело-голубых. Но их названия не раскрываются.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что защитник Роберт Ренан недоволен своим положением в «Зените». Из-за малого количества игрового времени бразилец хотел бы покинуть стан петербургского клуба уже в предстоящее трансферное окно.

Напомним, Роберту Ренану 20 лет. Он стал футболистом петербургского «Зенита» в январе текущего года. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока из Бразилии в € 9 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах и не отметился результативными действиями.