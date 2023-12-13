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«Делает то, что никогда не делал в России». В Европе восхищаются Арсеном Захаряном

«Делает то, что никогда не делал в России». В Европе восхищаются Арсеном Захаряном
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Поклонники «Реала Сосьедад» восторженно отзываются об игре российского футболиста Арсена Захаряна в последних матчах испанской команды.

  • «Как же качественно работает Захарян на поле. Обожаю этого игрока», — написал пользователь Despistado.Bailaré sobre tu tumba;
  • «Захарян, какие воспоминания. Всё лето я молился, чтобы ты приехал в Италию, и теперь ты здесь, перед моими глазами, сияешь так, как по праву заслуживаешь», — отреагировал Chase;
  • «Мне всё больше нравится Арсен Захарян. Его навыки, интеллект для игры на флангах, именно здесь он и показывает свой лучший футбол. Каждое движение, каждое касание мяча… Всё делается на благо команды», — ответил Albert Quera;
  • «Захарян начал делать то, чего никогда не делал за все те три года, что он играл в чемпионате России. Очередной успех Иманола», — подметил Kote.

Напомним, в минувшем матче 16-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (0:3) Захарян отметился результативной передачей. Это ассист стал первым голевым действием россиянина в составе «Реала Сосьедад».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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