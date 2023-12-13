Игрок «Реала» Начо: наш тренер может смело принимать свои решения, ведь мы готовы ко всему

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес поделился мнением о минувшем матче Лиги чемпионов с берлинским «Унионом» (2:3), а также рассказал о целях «сливочных» на ближайшие месяцы.

«В нашей команде важен каждый. У нас очень хороший и полноценный состав. Те, кто из нас принимал участие в матче, проделали отличную работу. Тренер может принимать свои решения, и он не допустит ошибок, потому что мы готовы ко всему.

Мы дождёмся жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов, но до 1/8 финала этого турнира ещё далеко. Нам нужно сосредоточиться на чемпионате, хорошо закончить этот год и начать следующий», — приводит слова Начо Madrid Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Реал» вышел из группы Лиги чемпионов, одержав шесть побед в шести матчах. Также после 16 туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место.