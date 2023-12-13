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«Вулверхэмптон» близок к продлению контракта с Хван Хи Чаном

«Вулверхэмптон» близок к продлению контракта с Хван Хи Чаном
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«Вулверхэмптон» принял решение продлить контракт с корейским форвардом Хван Хи Чаном. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новое соглашение будет действовать до конца сезона-2027/2028. Нападающий станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Официально заявление английского клуба ожидается в ближайшее время.

Хван Хи Чан выступает за «Вулверхэмптон» с 2021 года. В текущем сезоне кореец провёл за «волков» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Вулверхэмптона» к голкиперу «Арсенала» Аарону Рамсдейлу.

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