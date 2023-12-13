«Барселона» может вернуть полузащитника, купленного летом, в «Жирону»

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку. Об этом информирует Catalunya Radio.

По сведениям источника, главным претендентом на опорника сине-гранатовых является «Жирона». «Барселона» открыта к уходу своего футболиста. Однако уточняется, что решающее слово в возможном трансфере остаётся за главным тренером «блауграны» Хави.

Отметим, что Ориоль Ромеу пришёл в «Барселону» минувшим летом из «Жироны». В составе бело-красных он выступал с 2022 года.

Напомним, действующее соглашение 32-летнего Ромеу с «Барселоной» рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 5 млн. В текущем сезоне он принял участие в 17 матчах и оформил одну результативную передачу.

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