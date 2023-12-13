Дмитрий Сычёв: «Локомотив» ещё поборется за чемпионство

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв порассуждал о турнирных перспективах железнодорожников в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Я считаю, что в первой части сезона оценка по игре «Локомотива» должна быть положительной, потому что железнодорожники продолжают борьбу за самые высокие места, показывают достойную игру. Команда остаётся в чемпионской гонке.

Очень радует, что наконец-то есть конкуренция в чемпионате. Приятно наблюдать за «Краснодаром», строится серьёзная команда, которая хочет стать чемпионом. В любом случае всё решается в процессе подготовки на сборах и уже после паузы на сборах. Весной посмотрим, кто и как выступит», — приводит слова Сычёва Metaratings.ru.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко после 18 туров. Отставание железнодорожников от лидирующего «Краснодара» — семь очков.