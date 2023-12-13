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«Антверпен» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск

«Антверпен» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00 мск
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Сегодня, 13 декабря, состоится матч 6-го тура группы Н Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/2024 между бельгийским «Антверпеном» и испанской «Барселоной». Игра пройдёт на арене «Босёйлстадион» в Антверпене (Бельгия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Марко Гуидой из Италии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Группа H. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды 19 сентября играли друг с другом в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Тогда «Барселона» на своём поле обыграла «Антверпен» с разгромным счётом – 5:0.

Напомним, «Барселона», уже обеспечившая себе выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, после пяти туров группового этапа имеет в собственном активе 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице квартета H. «Антверпен» не набрал ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ, потеряв все шансы на евровесну.

Турнирная таблица Лиги чемпионов
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