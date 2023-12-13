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Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА. Игрок предпочёл продолжить карьеру в Бразилии

Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА. Игрок предпочёл продолжить карьеру в Бразилии
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Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, на текущий момент являющийся свободным агентом, не вернётся в московский клуб в ближайшие месяцы, поскольку намерен присоединиться к бразильскому «Атлетико Гоияниенсе». Об этом сообщает журналист Гуга в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, на текущий момент представители Лава активно ведут переговоры с «Атлетико Гоияниенсе».

В минувшем сезоне 39-летний футболист выступал за «Спорт Ресифи» из бразильской Серии Б. Лав принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 250 тыс.

Ранее агент футболиста заявил, что он хотел бы завершить карьеру в ЦСКА.

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