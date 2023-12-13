«Нельзя обвинять непричастных». Президент Союза клубов Турции — об избиении судьи

Президент Ассоциации турецких клубов Али Коч прокомментировал инцидент с избиением арбитра Халила Умута Мелера президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей во время минувшего матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1).

«Произошедшее событие опечалило нас всех. Мы искренне надеемся, что Халил Умут Мелер вернётся к работе. Этот день должен стать днём смелых решений. Никто не должен уйти от ответственности.

Обвинительная позиция Турецкой футбольной федерации (TFF) в этой ситуации является неприемлемой. Недопустимо изображать в качестве зачинщиков конфликта тех, кто не имеет к этой проблеме никакого отношения. Ничего не было сказано относительно отставки Мехмета Буюкекши. Есть клубы, которые довольны решениями TFF, а есть, которые нет», — приводит слова Коча A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Турецкая футбольная федерация заявила, что инцидент с избиением судьи произошёл из-за безответственных слов, которые регулярно произносят руководители клубов, их тренеры, менеджеры, а также телекомментаторы.