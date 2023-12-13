Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчук включён в заявку «Аталанты» на матч 6-го тура Лиги Европы с «Ракувом»

Миранчук включён в заявку «Аталанты» на матч 6-го тура Лиги Европы с «Ракувом»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ракувом». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

Фото: Пресс-служба ФК «Аталанты»

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой» состоится завтра, 14 декабря. Он пройдёт в Ченстохове (Польша). Начало предстоящей игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Аталанта» набрала 11 очков. Она занимает первое место в турнирной таблице квартета D. «Ракув» с четырьмя очками пребывает на последней строчке.

Напомним, 28-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне принял участие в девяти матчах итальянской «Аталанты». Он записал в собственный актив одну результативную передачу.

Лига Европы . Группа D. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Ракув
Ченстохова, Польша
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Фото
Алексей Миранчук вошёл в символическую сборную 15-го тура Серии А по версии FantaCalcio
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android