Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Миранчук включён в заявку «Аталанты» на матч 6-го тура Лиги Европы с «Ракувом»

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Ракувом». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бергамо.

Фото: Пресс-служба ФК «Аталанты»

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы между польским «Ракувом» и итальянской «Аталантой» состоится завтра, 14 декабря. Он пройдёт в Ченстохове (Польша). Начало предстоящей игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Аталанта» набрала 11 очков. Она занимает первое место в турнирной таблице квартета D. «Ракув» с четырьмя очками пребывает на последней строчке.

Напомним, 28-летний Алексей Миранчук в текущем сезоне принял участие в девяти матчах итальянской «Аталанты». Он записал в собственный актив одну результативную передачу.