«Динамо» обратилось в ЭСК по поводу назначенного пенальти в матче с «Факелом»

«Динамо» обратилось в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС из-за эпизода с назначенным пенальти в свои ворота в матче 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1). Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, пенальти в ворота «Динамо» был назначен на 79-й минуте встречи. Его реализовал нападающий воронежской команды Максим Максимов.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Факел» заработал 21 очко и расположился на 11-й строчке.

В следующем туре, который состоится 2 марта 2024 года команда Лички сыграет с московским «Локомотивом». Игра пройдёт на домашнем стадионе бело-голубых.