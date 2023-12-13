УЕФА применил санкции к Федерации футбола Украины из-за расистского поведения болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать Федерацию футбола Украины за неправомерное поведение болельщиков во время матча отбора на Евро-2024 с командой Италии (0:0). Об этом информирует официальный сайт организации.

«За расистское поведение болельщиков оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на € 20 тыс. и распорядиться о частичном закрытии стадиона сборной Украины во время следующего матча под эгидой УЕФА в качестве принимающей стороны как минимум на 5 тыс. мест», — говорится в официальном сообщении УЕФА.

Напомним, матч квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоялся 20 ноября текущего года в Леверкузене (Германия). Он завершился ничейным результатом – 0:0. Во время игры украинские болельщики позволяли себе расистские выкрики.