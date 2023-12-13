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Тухель: у тен Хага хватает опыта, чтобы пережить вылет из Лиги чемпионов

Тухель: у тен Хага хватает опыта, чтобы пережить вылет из Лиги чемпионов
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о чувствах наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на данный момент. Напомним, во вторник, 12 декабря, мюнхенцы в гостях одолели «красных дьяволов» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Таким образом, «Манчестер Юнайтед» не смог продолжить своё выступление в еврокубках.

«Эрик не нуждается в моих советах или похлопывании по плечу. У него хватает опыта, чтобы с достоинством преодолеть неприятный период после вылета из Лиги чемпионов. В прошлую субботу я тоже пережил неприятный момент («Бавария» уступила «Айнтрахту» со счётом 1:5 в матче 14-го тура Бундеслиги. — Прим. «Чемпионата»). Иногда тренеры чувствуют себя слишком одиноко», – приводит слова Тухеля BBC.

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