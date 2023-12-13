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«Наполи» вступил в переговоры с Осимхеном о продлении контракта

«Наполи» вступил в переговоры с Осимхеном о продлении контракта
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Руководство «Наполи» на этой неделе провело переговоры о продолжении сотрудничества с нападающим команды Виктором Осимхеном. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, итальянский клуб желает продлить контракт с нигерийцем до конца сезона-2025/2026. 24-летнему футболисту предлагаются существенное повышение зарплаты и включение в соглашение суммы отступных в размере € 130-140 млн.

В текущем сезоне Осимхен провёл за «Наполи» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

Ранее сообщалось об интересе к нигерийскому форварду со стороны «Челси».

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