Пол Скоулз: Антони и Гарначо — эгоистичные игроки. Откуда взяться голам?

Легендарный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил недовольство игрой некоторых атакующих футболистов «красных дьяволов».

«Меня очень тревожит то, что «Манчестер Юнайтед» мало забивает. А откуда взяться голам? Все ожидают креатива от Антони и Гарначо, но они довольно эгоистичные игроки. Они не ищут партнёров взглядом. Все их мысли направлены только на собственную результативность.

Очевидно, что сейчас у «МЮ» нет подобного игрока, каким был Рашфорд в прошлом сезоне. Да, на данный момент его форма оставляет желать лучшего», – приводит слова Скоулза Eurosport.

В текущем сезоне Антони провёл за «Манчестер Юнайтед» 17 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Гарначо провёл 24 игры и сумел забить три мяча, а также оформил два ассиста.